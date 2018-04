Reggio Emilia, 7 aprile 2018 - Don Goccini, quando dice che non celebra la Comunione ai ragazzi se dovessero ricevere in regalo lo smartphone o il tablet, è serio oppure si tratta di una provocazione?

«Sono serissimo. C’è una legge mondiale che parla molto chiaro: su facebook ci si può iscrivere solo al raggiungimento dei 13 anni d’età. Ma si prende troppo alla leggera e si evade facilmente. Abbiamo il compito di aiutare i ragazzi a costruire relazioni autentiche. E poi c’è un tema che riguarda proprio la prima comunione come sacramento».

Si sta un po’ perdendo il significato puro, dice?

«No, non è tanto questo. I miei ragazzi lo capiscono. Una volta ho detto in modo provocatorio che mi piacerebbe celebrare la prima eucaristia senza la presenza dei genitori. Poi però, credo non sia giusto. Vorrei solo una cerimonia più sobria».

Dunque il problema sono i genitori…

«Una buona parte di loro li sento o vedo per anni. Poi quando mancano pochi mesi alla prima comunione, mi chiamano di continuo. Bisognerebbe dare meno importanza ai regali, ai vestiti e ai pranzi. Ecco perché da quando sono qui abbiamo eliminato le vesti bianche e ‘spalmato’ i ragazzi su più domeniche, per ritrovare quell’intimità d’approccio giusta verso il sacramento».

I genitori però devono fare la loro parte. Quale insegnamento vorrebbe passasse?

«Sono molto preoccupato perché non stiamo insegnando ai ragazzi il significato del limite. Mi piace usare una metafora: come nel curling ci sono due giocatori con le spazzole che cercano di lustrare il ghiaccio facendo scivolare lo stone più velocemente, vedo tanti genitori che cercano di ‘lisciare’ il cammino dei loro figli, in modo che sia senza asperità. Mi arrabbio anche quando vedo che i papà tolgono gli zaini ai loro bambini all’uscita da scuola: per me è un atto di violenza inaudita».

Cosa occorre fare secondo lei?

«Saper dire di no. Perché i ‘no’ aiutano a crescere i ragazzi. Non bisogna spostare le righe di un campo da calcio. Quando la palla le oltrepassa, è fuori. Punto. Ecco cosa dobbiamo far capire. Altrimenti creiamo mostri. Ciò che mi chiedo è: se il primo diniego lo ricevono a 15 anni, magari da una ragazzina che non è innamorata di loro, cosa succede? La picchiano perché non sanno comportarsi di fronte a un rifiuto? Ecco, non dobbiamo permetterlo».

Dunque il primo ‘no’ potrebbe essere quello sul telefonino?

«Esatto. Per questo ho deciso di intervenire davvero adesso, dato che la prima comunione ultimamente è diventato il momento buono per regalare ai figli il primo telefonino».

E così ha convocato i genitori in un’assemblea.

«Sì, li ho esortati ad affrontare seriamente la questione. Anzi, mi piacerebbe che i genitori si mettessero d’accordo su quando è il momento di regalarli. Perché poi saltano fuori le discriminazioni ossìa quando un bambino non ha il cellulare e l’altro sì. E i figli su queste cose ci stanno male davvero. Poi ci sono anche le ansie delle mamme. A volte sgrido qualche ragazzo che lo usa in parrocchia, ma loro mi dicono che sono i genitori a volerne l’uso in modo da controllarli e stare tranquilli. Capite? Bisogna cambiare registro».

Lei ha 47 anni, è un sacerdote giovane. Chi non la conosce potrebbe pensare che odia la tecnologia…

«Invece no, sono un ‘tecnoentusiasta’. Ma credo che il fattore tempo sia fondamentale. A 10-11 anni non è il momento giusto per avere un telefonino. A quell’età i ragazzi devono imparare l’arte della relazione e non passare le giornate chiusi in camera a chattare su whatsapp nei vari gruppi».

Cosa regalerebbe a un ragazzo per la prima comunione?

«Il tempo. Una giornata in cui lui è il protagonista. Come una vacanza o un weekend insieme, che sia in una città o che sia a Gardaland. Perché vivere emozioni in prima persona e non attraverso uno schermo non si può comprare con un click su Amazon…».