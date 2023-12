Teleriscaldamento, costi in crescita: "Urge la convenzione Iren-Comune"

In un contesto di perdurante spinta inflattiva nel quale i costi energetici continuano a pesare in maniera pesantissima sui bilanci delle famiglie reggiane, tra quelli di maggior impatto figurano anche i costi relativi al teleriscaldamento, sistema diffusissimo a Reggio, escluso dai bonus governativi.

"Riscontriamo che ad oggi non abbiamo notizie relative al rinnovo della convenzione tra Comune di Reggio Emilia e Iren circa la possibilità di fruire anche per la stagione termica 2023 – 2024 di un bonus per il teleriscaldamento per le famiglie economicamente svantaggiate", dichiarano Cgil e Spi di Reggio Emilia, che aggiungono: "La conferma anche a Reggio per la stagione attuale di tale strumento, come deliberato invece per altri Comuni della Regione, consentirebbe alle famiglie che ne avessero diritto, in base all’indicatore Isee, di avere un beneficio economico rispetto a quella spesa; una risposta certamente non risolutiva ma importante per aiutare a far quadrare i conti dei fruitori di tale servizio".

Per il sindacato di via Roma occorre riproporre un sistema progressivo che consenta di ricevere uno sconto inversamente proporzionale all’Isee familiare, direttamente nelle bollette.

Cgil e Spi chiedono di arrivare in tempi rapidi ad una risposta relativa a tale tema per dare ossigeno a tante, troppe famiglie che si ritrovano a dover scegliere tra il pagare le bollette o riscaldare adeguatamente la propria abitazione.