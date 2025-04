Teletricolore è di Sassi: "Rilancio l’emittente . Diventerà dinamica e attenta al costume"

Reggio Emilia, 5 aprile 2025 – L’emittente televisiva Teletricolore è stata acquisita da Graziano Sassi, imprenditore nel settore dell’alta moda e conosciutissimo anche nel mondo del basket per l’importante ruolo di azionista e consigliere di amministrazione della Pallacanestro Reggiana.

"Abbiamo il piacere di comunicarvi la positiva conclusione della trattativa di acquisto dell’emittente televisiva Teletricolore – si legge nella nota ufficiale della nuova proprietà che fa capo all’industriale scandianese –. Continueremo ad andare in onda sul canale 97 visibile nel nostro territorio e in tutta la regione Emilia-Romagna, proseguendo il prezioso lavoro di informazione, cronaca, sport e intrattenimento che ha sempre contraddistinto questa realtà. Nel corso delle prossime settimane inizierà un importante piano di rilancio per tutto quello che riguarda l’impiantistica, il palinsesto e i contenuti sulle piattaforme digitali, in modo da proiettare l’emittente in un contesto moderno e pluriculturale".

Giovanni Mazzoni, direttore di Teletricolore

E ancora: "È infatti volontà di Teletricolore dare un nuovo impulso alle proprie dinamiche attraverso un ampio progetto di restyling strutturale anche degli studi televisivi, per fornire agli operatori dell’informazione e di conseguenza a tutti i telespettatori un prodotto giovane, dinamico e costantemente al passo coi tempi".

Raggiunto telefonicamente dal Carlino, Sassi ha così commentato la notizia: "Sono soddisfatto di aver portato a termine questa operazione, è una sfida molto avvincente che guarda soprattutto al sociale e al futuro di tanti giovani che vogliono crescere in un mondo, come quello dell’informazione e della comunicazione, che va sostenuto e incentivato nella giusta direzione. Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti sociali e culturali, dove non sempre chi lavora nel mondo della comunicazione viene valorizzato e dove la rivoluzione digitale sta avendo un impatto enorme sulle vite di ognuno di noi".

E, sulle sfide che gli si pongono di fronte, aggiunge: "Vorrei una televisione fresca, dinamica e che guardi molto ai fenomeni di costume, allo sport, alla musica e all’arte, senza doppi fini di natura politica o strategica".

Idee chiare e ambiziose che Sassi esprime con la consueta passione, rilevando una realtà che esiste da oltre 40 anni, ma che adesso potrà avere l’opportunità di affrontare una fase di profondo rinnovamento.