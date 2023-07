"Temevano che avesse lamette in bocca e in tasca"

Nelle relazioni redatte dagli agenti della penitenziaria indagati, che descrivono quanto accaduto quel giorno, si fa riferimento al timore che il detenuto avesse in bocca (e in tasca) delle lamette con cui avrebbe potuto ferire sé stesso o gli altri.

"L’unica testimone che dichiara esplicitamente di aver pensato che il detenuto avesse in bocca una lametta è la direttrice del carcere, che definisce però la circostanza come frutto di una ’sensazione’", scrive il gip nella sua ordinanza. In una relazione si farebbe però riferimento al fatto che "il detenuto avesse tentato di colpire gli altri agenti con una lametta che aveva sputato – si legge – con saliva con tracce evidenti di sangue ’attingendo il colletto della giacca dello scrivente’ e venendo poi prontamente disarmato della lametta; erano ’rinvenute diverse lamette in tasca’". Secondo la procura (guidata da Calogero Gaetano Paci) e il gip Luca Ramponi, però, di queste lamette non ci sarebbe traccia né nelle immagini di sorveglianza né sarebbero state sequestrate con annessa relazione. Lunedì dovrebbero iniziare gli interrogatori di garanzia per gli indagati.