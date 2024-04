"Temiamo venga chiuso anche il punto nascite"

"Il disegno politico pare essere chiaro: prima chiudere il pronto soccorso dell’ospedale Franchini, nell’orario notturno, per poi sopprimerlo definitivamente con l’apertura del Cau. Considerando che a Reggio verrà inaugurato il Mire, vi è il serio dubbio che il prossimo a chiudere sarà il punto nascite di Montecchio".

Lo teme Filippo Borghi, candidato a sindaco dalla lista civica ViviAmo (nella foto), affermando che "è necessario invertire questa tendenza e salvare uno dei pochi servizi rimasti di cui il nostro paese può vantare".

Borghi prende spunto da due recenti eventi: il Simposio internazionale sul pavimento pelvico a Reggio, e l’incontro sulla "Sanità della Val d’Enza" a Monticelli: "Si sono tenuti lontano da Montecchio, forse per mancanza di luoghi consoni ad ospitare tali eventi, o forse, più semplicemente, per tenere il problema della sanità locale lontano da casa".

L’avvocato poi ricorda la lista civica sulla riforma dell’Emergenza-Urgenza ha "sollevato diversi dubbi ed evidenziato numerose criticità sostenute dagli stessi operatori che denunciano un sistema sotto pressione, una guardia medica praticamente irraggiungibile e tempistiche dilatate che sottopongono i volontari a turni spesso insostenibili; gli operatori stessi hanno suggerito di riattivare l’automedica, ma soprattutto di riaprire il pronto soccorso in orario notturno".

La riapertura h24 del pronto soccorso dell’ospedale Franchini, sostenuta da raccolte firme (quella sulla piattaforma Change ha raggiunto ieri le 39.500 sottoscrizioni), è stata esclusa dall’assessore regionale Donini proprio a Monticelli.

"Il nostro sindaco non ne era a conoscenza: non è rassicurante, anzi – sottolinea il candidato Filippo Borghi –. I cittadini non hanno bisogno di sterili ricette mediche, ma di informazioni precise e puntuali. Devono sapere quando e perché dovranno rivolgersi al Cau piuttosto che al Ps".

E "per trasparenza e completezza – continia – sarebbe utile capire perché ci sono le risorse per aprire il Cau e formarne il personale, ma non per il pronto soccorso".

E conclude: "Secondo il sindacato Snami, il personale manca per una scelta ben precisa: convogliare le risorse sul Cau, e ciò porta ad abbassare il livello di assistenza del vero sistema di emergenza urgenza".

Francesca Chilloni