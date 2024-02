Temperature troppe alte: "Chiudiamo gli impianti"

Lotta continua della stazione sciistica di Cerreto Laghi contro le avverse condizioni meteorologiche di questa deludente stagione invernale.

Non si arrendono però: i gestori continuano a far slittare in avanti il programma della loro attività, tra cui quella importante del festeggiamento dei 70 anni della nascita della stazione sciistica del Cerreto, un evento di grande coinvolgimento e molto atteso.

Intanto ieri la direzione della stazione sciistica di Cerreto Laghi hanno reso noto attraverso i social che gli impianti, nonostante la recente nevicata, "attualmente restano chiusi in attesa di nuove nevicate".

"A seguito il sopralluogo eseguito dal nostro personale sulle diverse piste – afferma la direzione in una nota – rendiamo noto all’utenza che al momento gli impianti resteranno chiusi per mancanza di neve. La perturbazione dei giorni scorsi ha ulteriormente ridotto il manto nevoso sulle piste, per cui la neve rimasta è davvero insufficiente per rendere le piste praticabili e di conseguenza non basta per aprire le piste all’attività sciistica in sicurezza, speriamo di poterlo fare al più presto possibile".

La perturbazione dei giorni scorsi ha portato nuova neve in montagna oltre i 1300 metri di quota, infatti tutte le vette dell’Appennino, dal Cusna al Cavalbianco, La Nuda, il Casarola e il Ventasso, attualmente sono coperte di neve, però la temperatura elevata di questi giorni, secondo Marco Giannarelli, direttore della stazione cerretana, ha ulteriormente ridotto il manto neve in pista.

"Stiamo monitorando la tendenza della temperatura giorno per giorno – si legge nella nota –, ma al momento permane fuori stagione e quindi non è possibile pensare all’attivazione dell’impianto per l’innevamento programmato in quanto le temperature non sono per nulla favorevoli, sono troppo elevate. Vogliamo assicurare i nostri amici sciatori che non appena si verificheranno condizioni favorevoli all’innevamento, noi siamo pronti a dare il via agli impianti d’innevamento, ma anche di risalita per avviare finalmente l’attività sciistica, che purtroppo fino a oggi è stata ridotta a pochi giorni. Per ora aspettiamo nuove perturbazioni e temperature favorevoli alla produzione di neve e appena si verificheranno queste condizioni, non perderemo tempo, prepareremo le piste per dare il via finalmente all’attività sciistica".

