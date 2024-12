La furia della tempesta dell’Immacolata nel Reggiano: black-out e danni

Reggio Emilia, 8 dicembre 2024 – La neve è caduta copiosa nel Reggiano e ha causato non pochi problemi e disagi. A partire da Baiso dove criticità alla viabilità sono state riscontrate lungo la strada provinciale 27.

Auto fuori strada e criticità alla viabilità nel Reggiano per il maltempo e la neve

A Toano, al camping ‘Lo Scoiattolo’, un camper è finito di traverso a causa della neve, mentre in via Vetto a San Polo, la situazione della viabilità è critica a causa di neve e piante. A Monte Babbio di Castellarano un’auto è finita fuori strada a causa del manto innevato che ha imbiancato la strada: per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Superlavoro delle forze dell'ordine per gestire la viabiltà e i disagi causati dal maltempo e dalla neve nel Reggiano

In alcune frazioni dei comuni di Casina e Carpineti, poi, è venuta a mancare l’energia elettrica. Lungo la strada statale 63, in località Bocco nel comune di Casina, viabilità su un unico senso di marcia a causa di un albero caduto. Per liberare la strada si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A Scandiano è stato aperto il Coc (Centro operativo comunale) per situazioni di allagamento diffuse ma gestite e sotto controllo.

Alcune zone delle frazioni di Regnano e San Giovanni in Querciola del Comune di Viano sono senza energia elettrica, l'Amministrazione comunale è già attiva per risolvere la criticità.

Per quanto riguarda San Martino in Rio, sono state chiuse per acqua sulla sede stradale la via Tassarola in località Stiolo e la via San Rocco Trignano in prossimità dell’incrocio con via Chiesa.