Tempesta nella Bassa, grandine e strade allagate

Reggio Emilia, 16 maggio 2024 – Una bomba d’acqua ha interessato una vasta zona tra la Bassa e la Pianura Reggiana, soprattutto nella zona tra Novellara e Reggiolo, dove si è verificata anche una breve ma intensa grandinata.

Maltempo alla scuola infanzia a Novellara

A Novellara la precipitazione ha provocato parecchi disagi soprattutto nella zona industriale Motta, alle porte del centro abitato, con la chiusura di alcune strade rimaste allagate. Il forte vento, con pioggia intensa, ha costretto all’intervento i vigili del fuoco, per svuotare alcuni piani bassi in particolare nella zona di via Vivaldi a Reggiolo, oltre che in via della Costituzione e nel quartiere tra via Zaccagnini e via Aldo Moro.

Maltempo a Novellara

Diverse le strade rimaste allagate alcune decine di minuti, fino a quando l’interruzione della pioggia ha permesso alle condotte fognarie di assorbire la notevole quantità d’acqua piovana caduta al suolo. A Novellara tecnici comunali e Protezione civile si sono mobilitati per monitorare il territorio, anche per eventuali alberi caduti oltre che per allagamenti.

Maltempo nella zona industriale a Novellara

Mobilitata anche la polizia locale della Bassa Reggiana. Forte vento pure nella zona di Santa Vittoria, al confine con Novellara, dove alcuni pannelli in metallo, a ridosso di un’azienda, sono stati divelti, cadendo su una recinzione. Non sembrano esserci al momento conseguenze alle persone. Iniziata anche una ricognizione per verificare i possibili danni provocati alle colture agricole della zona interessata dalla breve ma intensa tempesta, soprattutto nelle aree interessate dalla grandine.