Tempo determinato per muratore automunito

Impresa edile a Reggio Emilia ricerca muratore da inserire con contratto a tempo determinato. I requisiti richiesti per ricoprire tale posizione sono: esperienza di almeno 12 mesi nella stessa mansione, patente di categoria B e un’auto propria per facilitare gli spostamenti. Per il ruolo si prevede un inserimento con CCNL Edilizia-Industria a tempo determinato. L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali. L’offerta si rivolge sia a uomini che donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che incidano sullo svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale. Qualifica ISTAT: muratori in pietra, mattoni, refrattari.