Tempo di ’Estate popolare’. Gli spettacoli nei quartieri

Spettacoli, laboratori creativi, giochi e sport di strada. Questo e molto altro è Estate popolare: cartellone di circa un centinaio di iniziative a cielo aperto – tutte a ingresso libero – che fino a settembre animerà 14 quartieri della città.

Una proposta di Acer e Comune di Reggio Emilia - assessorato alla Casa, con il sostegno di Iren e la direzione artistica di Caterina Tonon. La rassegna diffusa si propone come sempre di raggiungere le fasce di popolazione più fragili, rivolgendosi soprattutto agli abitanti dei quartieri di edilizia residenziale pubblica e sociale. Ma è aperta all’intera collettività cittadina.

Anche per la sesta edizione la rassegna propone performance e spettacoli di circo, musica, teatro, danza, film e narrazioni, e poi giochi, sport di strada e tanti laboratori ad alto tasso di creatività e divertimento.

Iniziative proposte da Arci Reggio Emilia, Associazione 5T, Cinqueminuti associazione culturale, Circolo Arci Picnic, Compagnia del Buco, Dinamico Festival, Eta Move, Galline volanti, Heron, Mamimò, Natiscalzi DT, Punto e a Capo, Reggio Film Festival, Teatro dell’Orsa, e con il supporto di biblioteche, associazioni, cooperative, case di quartiere e circoli.

I quartieri interessati quest’anno sono 14: Compagnoni, Fenulli, Don Pasquino Borghi, Pieve Modolena, Quartiere Stazione, rione Don Borghi, Santa Croce, via Fogliani, via Monte San Michele, via Roma, Villa Sesso, Villaggio Catellani, Villaggio Foscato, Villaggio Stranieri.

"Abbiamo voluto rinnovare per un altro triennio il sostegno a Estate popolare – ha detto Lanfranco de Franco, vicesindaco con delega alla Casa – con la convinzione che la cultura diffusa e accessibile sia uno strumento di relazione, democrazia, arricchimento educativo e sociale. Continuiamo a dialogare e progettare insieme a tante organizzazioni della città, che per tutta l’estate porteranno proposte originali e di qualità su palcoscenici non convenzionali dei quartieri di edilizia residenziale pubblica".

"Estate popolare continua a crescere – ha spiegato Marco Corradi, presidente di Acer – nella convinzione che con la cultura si possa favorire un nuovo tipo di benessere, fondato sull’equilibrio dell’individuo nel rapporto con gli altri, con il proprio contesto e con l’ambiente. Come Azienda Casa ci prendiamo cura non solo degli alloggi, ma anche delle persone che ci vivono, con l’obiettivo di favorire il benessere delle persone".

Si inizia giovedì 12 (alle 19) al parco della Mirandola con gli Strampolati, una parata di trampolieri che porta una ventata di circo nel quartiere.

Info e programma completo: www.estatepopolare.it

Stella Bonfrisco