È tempo di Tortellate di San Giovanni.

· Stasera dalle 20 in piazza Matteotti a Brescello si attende la rugiada in compagnia con cena e musica dal vivo con Sabry e Sammy in duo acustico (tel. 331-1415764).

· Dalle 20,30 alla Cantina Albinea Canali c’è la ’Gran tortellata di San Giovanni in Cantina’ a cura di Peccati di gola, con un menù a base di tortelli di vario tipo (tel. 0522-569505).

· Stasera a Poviglio la tortellata di San Giovanni al circolo Kaleidos, in collaborazione con ’La Casa di Claudia’, con turni per la cena dalle 19,30 alle 21 e dalle 21,15 alle 23.

· Per il cartellone di Restate, a Reggio, stasera dalle 20 alle 22, alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, in programma giochi da tavolo per bambini e famiglie da 6 a 13 anni, in collaborazione con Asmodee. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 0522-585600.

· All’Arena Stalloni, in via Campo Samarotto, alle 21,30 viene proposto il film ’Piccole cose come queste’.

· Alla festa dello sport e solidarietà a Villarotta stasera gastronomia e la musica dei Rufus Party.

· Prosegue a Correggio la Festa Democratica, promossa dal Pd in via Fazzano: stasera alle 21 un incontro pubblico con l’amministrazione comunale, con la partecipazione del sindaco Fabio Testi, assessori e consiglieri di maggioranza. Aperto servizio di gnocco fritto d’asporto e bar. Domani la festa riprende con giochi da tavolo sotto le stelle, il concerto dei Roktura, ballo liscio e stand della gastronomia.

· Da stasera nell’area sportiva a Cadelbosco Sopra ci sono le gare e le animazioni della Futurweek, con servizio di ristoro con aperitivo e pizzeria de La Bottega della Pizza.

· A Guastalla prosegue la rassegna di cinema all’aperto, stasera alle 21,30 nel cortile della scuola elementare di via Costa, con la proiezione di ’Kung Fu Panda 4’.

