Tenaglie in camera: paziente nei guai

Era ricoverato all’ospedale San Sebastiano di Correggio, ma pare che non avesse alcuna intenzione di seguire in modo scrupoloso le terapie sanitarie previste, oltretutto uscendo più volte dalla struttura di cura anche di notte, senza alcuna autorizzazione e senza fornire spiegazioni ai responsabili dello stesso reparto. A quel punto era stato deciso di effettuare la sua dimissione dall’ospedale.

Ma pare che l’uomo, di 42 anni, non abbia gradito quella decisione, tanto da andare su tutte le furie, inveendo contro il personale sanitario e sfogando la sua rabbia scagliando una sedia contro una parete.

Inevitabile, a quel punto, la segnalazione di quanto stava accadendo alla centrale operativa del 112, che ha fatto intervenire i carabinieri della locale caserma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato controllato quando era già tornato alla calma. È però finito comunque nei guai in quanto in un suo borsone sono stati trovati attrezzi da scasso come forbice, tenaglia e cacciavite. Visti i suoi precedenti, l’uomo è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Al momento non gli vengono contestati altri reati, non avendo riscontrato furti o altri simili episodi che possano essere riconducibili in modo diretto alla sua persona.

Ma le indagini continuano per poter scoprire eventuali sospetti a suo carico, in particolare possibili episodi illeciti avvenuto durante le sue ’uscite’ non autorizzate durante il ricovero in ospedale.

