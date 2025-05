"Tenax, lo sciopero è un successo"

E’ stato giudicato come un successo, dai sindacati, lo sciopero "a singhiozzo" avviato ieri allo stabilimento della Tenax di Rio Saliceto, azienda leader a livello internazionale nel mercato di macchine ecologiche per spazzamento e pulizia stradale. I rappresentanti dei lavoratori, attraverso la Fiom Cgil, contestano la messa in pratica dell’erogazione del premio di risultato in base ai contenuti del contratto aziendale, che è stato sottoscritto di recente dalle parti.

"Noi sosteniamo – spiega Sabrina Giovanelli della Fiom – che l’azienda eroghi solo in modo parziale quel premio ai lavoratori. E non lo riteniamo giusto. Per questo abbiamo proclamato un primo pacchetto di sedici ore di astensione dal lavoro, che abbiamo cominciato con una protesta a singhiozzo, con trenta minuti di attività alternati a trenta minuti di stop, con presidio all’esterno dell’azienda. La prima astensione è andata bene, con la quali totalità degli operai che ha aderito alla protesta sindacale, tanto che durante la fase di sciopero la produzione si è praticamente fermata". La vertenza riguarda dunque il contratto aziendale, rinnovato di recente. Secondo il sindacato Fiom Cgil, infatti, l’azienda non rispetterebbe una clausola sul premio di risultato. La riese Tenax conta una sessantina di dipendenti e risulta essere una azienda in salute. Ora i sindacati attendono una eventuale risposta della proprietà. Altrimenti i sindacati annunciano altri scioperi, forse con le stesse modalità adottate per la protesta di ieri.

Antonio Lecci