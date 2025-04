"Teniamo il focus sull’eccellenza. Dall’Europa vogliamo linee guida chiare"

– segue dalla prima –

(...) Non possiamo sottovalutare queste conseguenze per le nostre imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni che già affrontano quotidianamente difficoltà legate alla concorrenza globale, al caro energia, all’innovazione tecnologica e alla necessità di rimanere competitive in un mercato internazionale in continua evoluzione, con sfide impegnative, come quelle della digitalizzazione e della sostenibilità.

Ci aspettiamo dall’Europa una negoziazione costruttiva e linee guide chiare che permettano alle imprese di rivedere le strategie commerciali. È inoltre fondamentale evitare guerre tariffarie che potrebbero generare un’escalation protezionistica pericolosa e che minerebbero la struttura stessa degli scambi e delle produzioni internazionali con profonde ricadute peggiorative sul Pil del nostro Paese. È invece necessaria un’azione forte, che salvaguardi la nostra industria e i nostri collaboratori con investimenti, snellimento della burocrazia e competitività, partendo dalla questione energetica. Le nostre imprese dovranno cercare di differenziare i mercati e mantenere il focus sull’eccellenza e sulla qualità del Made in Italy. Il valore dei prodotti italiani, infatti, non si basa sul prezzo, ma sulla qualità, sulla tradizione e sul know-how, elementi fondamentali che devono essere preservati e, se possibile, ulteriormente migliorati, senza trascurare la competitività. Servono scelte straordinarie, serve un’Europa unita e una politica commerciale all’altezza: quella di chi, in Italia e in Europa, vuole ancora credere nella forza dell’industria.

Roberta Anceschi

(presidente Unindustria)