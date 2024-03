Tennis Club, addio a Fernanda

Lutto nel mondo sportivo per la scomparsa di Fernanda Lanzi, 87 anni, custode per anni col marito Pierino Sparagi del Tennis Club Scandiano. Amichevolmente chiamata Carla, era un volto familiare e cordiale per gli appassionati di tennis che frequentavano i campi di viale della Repubblica. Fernanda, vedova Sparagi, era la cognata di Franco Manfredini, titolare della Ceramica Casalgrande Padana. Lascia gli adorati nipoti Alessandro, Pamela e Chiara e le sorelle Paola e Rossana. I funerali oggi partendo alle 9.30 dall’obitorio del Magati in auto per la chiesa di Santa Teresa.

gi. fi.