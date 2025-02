Tennis Italia in finale

L’Italia è in finale. Gli azzurri fanno sognare al Circolo di Equitazione di Reggio Emilia dove si stanno giocando le qualificazioni del gruppo A dell’Under 16 maschile della Europe tennis Winter cup, la prestigiosa competizione giovanile a squadre europea.

Il team azzurro aveva superato, nella prima giornata di gioco, il primo scoglio, durissimo, rappresentato dalla Spagna. Un incontro deciso dal doppio di spareggio vinto da Francesco Filippo Garbero e Francesco Pansecchi. Prima del doppio, era stato lo stesso Pansecchi a portare in situazione di parità l’Italia vincendo, in rimonta, un match incredibile, durato 2 ore e 23 minuti, contro Adolfo Abascal col punteggio di 6/7 6/3 6/2.

E’ stata sicuramente una delle partite più belle di queste qualificazioni che ha offerto al pubblico pregevoli colpi tecnici e tattici, varietà di gioco a ritmi sostenuti da parte di entrambi i giocatori.

In semifinale l’Italia ha centrato il bis battendo agevolmente la Croazia. Nel primo incontro Francesco Filippo Garbero ha superato Ivan Marakovic col punteggio di 6/0 6/4. Nel secondo Francesco Pansecchi ha chiuso la sfida regolando con un 6/1 6/4 Ivan Dumbovic. Netta la superiorità degli italiani sui croati che hanno provato con tenacia a battersi, ma nulla hanno potuto fare per contrastare il gioco degli avversari.

Nell’altra semifinale, nella parte alta del tabellone, la Serbia, testa di serie numero 1, ha sconfitto per 2 a 1 l’Austria che aveva superato a sorpresa la Slovenia.

Il programma di oggi prevede alle 9, sui campi del Circolo Equitazione, la finale per il terzo e quarto posto che vedrà di fronte l’Austria e la Croazia, mentre non prima delle 14 Italia e Serbia si giocheranno la finale e il miglior piazzamento per l’ultimo atto della Winter cup a Ronchin.

Sempre stamattina, a partire dalle 9, ma al Circolo tennis Albinea, si giocheranno le finali per il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo posto.