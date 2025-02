Tennis, la Winter Cup Under 16 parte col botto. L’Austria travolge lo squadrone sloveno

Nella prima giornata della Winter cup di tennis under 16 maschile, in corso sui campi del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, si registra a sorpresa la vittoria per 3 a 0 dell’Austria sulla Slovenia, testa di serie numero 4 e team rivelazione nelle qualificazioni del 2024. Sofferto, invece, l’esordio dell’Italia che sulla sua strada ha trovato una Spagna molto agguerrita.

Combattutissimi e spettacolari i due singolari Austria-Slovenia: Sebastian Pock ha sconfitto dopo ben 2 ore e 48 minuti di gioco Aljaz Stor per 6/4 4/6 6/2, mentre Felix Raser ha battuto Patrik Semenic per 7/6 3/6 6/2. Senza storia, invece, il doppio. Una sfida, questa, che ha confermato l’alto livello tecnico dei giocatori.

In scioltezza l’esordio della Serbia, testa di serie numero 1, che ha liquidato Andorra per 3 a 0 lasciandole pochi game, approdando così in semifinale dove troverà l’Austria.

Nella parte bassa del tabellone, la prima a staccare il pass per la semifinale è stata la Croazia che ha battuto l’Ungheria. Decisive le vittoria nei singolari di Patrick Voljavec e di Ivan Marakovic. L’altro quarto di finale vedeva opposte l’Italia, testa di serie numero 2, e la Spagna. Dopo aver perso il primo incontro, gli azzurri hanno lottato fino in fondo nel secondo singolare: una sfida lunghissima e molto equilibrata tra il talentuoso Francesco Pansecchi e l’iberico Adolfo Abascal finita solo a tarda ora.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, a vincere le qualificazioni giocate sempre al Cere di Reggio Emilia fu il Portogallo che, in finale, sconfisse la Slovenia.

Stasera si giocheranno le semifinali e domani la finalissima. Per tutta la durata della manifestazione l’accesso al Circolo Equitazione è libero.