Tennis Sordi: il raduno chiude in bellezza sui due nuovi campi outdoor

Concluso a Castelnovo Monti il raduno della nazionale di Tennis Sordi in preparazione alla 25^ edizione delle Deaflympics di Tokyo, la cui partecipazione si è concretizzata in virtù degli splendidi risultati che gli azzurri hanno ottenuto in occasione dell’ultima edizione dei campionati Europei. Sui campi del Circolo Tennis Appennino Reggiano il maestro Tomaso Carletti ha svolto una attività di perfezionamento tecnico che ha lasciato spazio anche ad alcuni momenti di preparazione e stretching condotti dal giovane castelnovese Giovanni Bertucci, neo-laureato in scienze motorie, grazie alla tesi di laurea dedicata allo sport per i sordi.

In chiusura di raduno è intervenuto l’assessore allo sport Carlo Boni che ha portato a giocatori e staff il saluto dell’amministrazione. Insieme a lui è intervenuta anche Sara Manfredini del locale Circolo Tennis e proprio a lei la Direttrice tecnica della Nazionale Fssi (Federazione Sport Sordi Italia) Vanessa Ricci Bitti, ha voluto porgere particolari ringraziamenti per la consueta ospitalità e per la disponibilità di spazi ed attrezzature. Hanno destato particolare interesse nel gruppo dei sordi i due nuovi campi outdoor del CT Appennino Reggiano la cui nuova superficie di gioco in cemento corrisponde a quella che gli azzurri troveranno a Tokyo alle prossime deaflympics. Un motivo in più per ritornare al Centro Tecnico Federale di Castelnovo: il prossimo raduno sarà a giugno. s.b.