"Tennisti anime ribelli". Ecco libro e mostra

Un titolo che sembra gridare sfida: "Tennisti anime ribelli". Non è un romanzo, né un manifesto sportivo, ma un libro e una mostra fotografica che scuotono lo sguardo. Li firmano: Matteo Colla, fotografo di caratura nazionale, già collaboratore di Michael Kenna e la tennista Barbara Giorgi che, da complice e amica, diventa anima del progetto.

Tutto nasce quasi per scherzo, da una chiacchierata tra amici. "Ho proposto un volume sui tennisti per gioco - racconta Colla - Barbara ha preso la palla al balzo e da lì è partito tutto, per raccontare non solo lo sport, ma le persone".

Quattro anni di lavoro, 100 fotografie, una mostra che inaugura domenica, alle 11.30, nella sala consiliare di Poviglio, col sindaco Filippo Ferrari, il presidente del circolo tennis, Enzo Melloni e ovviamente gli autori. Alle 16,30 invece ci sarà la presentazione del libro, nell’aula magna dell’I.C. D Sanctis.

La mostra resterà aperta fino al 25 ottobre. Cuore del lavoro è il dittico: ogni protagonista è ritratto in due immagini, un grande affresco scenografico e un dettaglio simbolico. L’ispirazione? Piero della Francesca e il suo doppio ritratto dei duchi di Urbino.

Nei casi di coppie e amici, i dittici diventano polittici, mosaici di storie intrecciate. Barbara Giorgi al backstage, ha raccolto, con un questionario di 20 domande, confidenze, abitudini di ogni tennista: portafortuna, passioni, gusti personali. Dalle risposte sono nate scenografie teatrali, ironiche, poetiche. Così il maestro Giuseppe Casoni, primo maestro del circolo, è accostato a una quercia, simbolo della sua solidità. Mauro Bonfante, camperista, posa al risveglio con la rete da tennis usata come stendino. Una ballerina, Francesca Cavatorta, danza in abito da sera nel campo poi ha il volto immerso tra le palline. Una famiglia rockettara porta sul terreno da gioco strumenti musicali e magliette ribelli. Willis Saccani si riflette in atmosfere surreali, mentre Mauro Cabrini posa su una scala-podio con il dettaglio di un premio.

Ogni immagine è una storia, le foto sono inframmezzate da frasi dei protagonisti. Ogni dittico un cortocircuito tra realtà e immaginazione radicato in una cultura artistica profonda: Morandi, Magritte, Casorati, il regista Tarantino...

La Fotografia diventa scenografia, cinema, senza ritocchi digitali, con la forza di un fotogramma autentico. "Il tennis è un pretesto - ribadiscono gli autori - Ci interessava andare oltre la facciata dello sportivo, entrare nelle vite, ironie, superstizioni".

Il risultato è un affresco corale, un racconto scenografico che unisce passato e presente, ironia e poesia, lunghe amicizie, nuovi legami. "Tennisti anime ribelli" è un manifesto visivo: il tennis come specchio della vita, tra disciplina e ribellione, tecnica e libertà.