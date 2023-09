"Tensione troppo alta durante la settimana Sembrava una guerra"

"In settimana è stata alzata troppo la tensione: sembrava di andare in guerra. Non è accettabile per una partita di calcio". Giuseppe Fico, vicepresidente della Reggiana, sfoga tutta la sua amarezza nella tarda serata di un derby vissuto sul filo del rasoio. Prima il post social poco prima del match, con la curva granata semivuota: "No, non ci siamo. Vorrei capire perché?! È solo una partita di calcio". Poi la spiegazione al Carlino: "È stato uno sfogo momentaneo, poi ho capito che il ritardo era causato da problemi con il treno". Ma non finisce qua: "Capisco che le forze dell’ordine hanno risorse limitate, e che questore e prefetto si giocano una carriera davanti a queste partite. Però prima il numero contingentato dei biglietti, poi le difficoltà in stazione: ci si poteva pensare prima; farli partire prima. Invece hanno trattato i tifosi come bestie ammassandoli su treni e autobus".

Poi la stoccata finale: "Peraltro si sono concentrati su di noi senza controllare quelli del Parma che hanno assalito il nostro pullman. Purtroppo è andata così, ma per me il calcio andrebbe vissuto con allegria, tifando per la propria squadra e stop".

Se durante l’esodo al Tardini le difficoltà non sono mancate, sono state scongiurate le problematiche fuori dallo stadio, con il temuto assembramento di ultras reggiani senza biglietto. Lo avevano promesso via social Teste Quadre e Vandelli in settimana, come forma di protesta dopo la decisione di contingentare la vendita a soli 1.200 ticket - poi implementati venerdì a 1.500. In verità sono stati pochi i granata sprovvisti di ticket valido. E in ogni caso, come raccontato da alcuni di loro, il ritardo con gli autobus ha reso meno severi gli steward nel controllo ai tornelli: così tra chi attraversava in coppia e finti fogli venduti come biglietti, anche i pochi temerari sono entrati in curva. In ogni caso, lo spicchio riservato al tifo granata aveva ancora spazi a disposizione, senza superare la capienza massima prevista. Lo scontro pertanto è stato solo a distanza sugli spalti, con Teste Quadre e Vandelli a far sospendere per due volte il match con il lancio di fumogeni (al 25’ e al 37) inframezzati dalla ‘risposta’ dei Boys del Parma: schermaglie che hanno portato a ben 6 minuti di recupero in un infinito primo tempo.

Stefano Chiossi