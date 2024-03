Tensioni al controllo, quattro militari imputati

Un controllo stradale, momenti di tensione e ora tutti i coinvolti sfilano davanti ai giudici. Un processo vede imputata la 48enne titolare di un’attività di Reggiolo, e anche una lavoratrice, 41 anni, per la condotta tenuta durante un intervento dei carabinieri. L’altro si aprirà in giugno per i quattro militari, ieri rinviati a giudizio dal giudice Andrea Rat, in accoglimento della richiesta del pm Giulia Galfano, per le accuse a vario titolo di sequestro di persona, falso e minacce. La controversa vicenda è datata 22 ottobre 2020. Secondo la versione della titolare, lei stava circolando con la macchina carica di piante grasse, lasciando il portellone aperto. I carabinieri la fermano e lei fornisce le generalità, dicendo però di non riuscire a dare loro i documenti della macchina perché riposti nel cruscotto, in quel momento irraggiungibile per la presenza delle piante. Così lei avrebbe proposto di raggiungere il suo negozio poco distante, di scaricare il verde e poi consegnare i documenti.

Ma la situazione degenera, i carabinieri le avrebbero detto di andare in caserma con loro, e intanto arriva una seconda pattuglia, mentre la donna si rimette al volante, dirigendosi verso la sua attività. I militari la seguono mentre lei entra nel negozio, dove ci sono clienti: inizia a gridare allarmata, e poi si mette contro la porta di vetro, così come una dipendente, per impedire l’ingresso delle forze dell’ordine. I carabinieri entrano, a suo dire con la forza, e identificano tutti.

La titolare viene poi condotta in caserma, ammanettata, poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, mentre la dipendente per favoreggiamento.

Le due donne, di cui la titolare è difesa dall’avvocato Alessandro Nizzoli, sono a processo davanti al giudice Stefano Catellani. Alla 48enne si contesta di aver chiuso la porta, scalciando e spintonando uno dei quattro militari. E di aver detto: "Chiudete, mi vogliono picchiare", screditandone la professionalità. La donna ha poi sporto denuncia: "L’aspetto sorprendente è che da un banale controllo si è arrivati a tanto – commenta l’avvocato Nizzoli –. È emersa la mancanza di proporzione nell’azione dei carabinieri".

Il pm Valentina Salvi ha formulato l’accusa di sequestro di persona a carico di un militare perché l’avrebbe privata della libertà per diverse ore, conducendola in caserma, qui facendola ammanettare e riferendo a sua madre che lei sarebbe rimasta in arresto per due giorni, senza verbalizzare nulla e anzi strappando poi alcuni fogli riconducibili all’illecita attività. A tre militari si contesta il falso: hanno scritto che, alla richiesta dei documenti, lei rifiutò dicendo di aspettare il proprio avvocato, mentre anche dalle indagini sarebbe emerso che lei era temporaneamente impossibilitata a prendere i documenti dal cruscotto non raggiungibile. Poi avrebbero scritto che lei si allontanò andando nel proprio negozio, cosa che però secondo la Procura avvenne col consenso di un carabiniere. Sui fatti nel negozio, fu scritto che si riuscì a entrare solo dopo una vigorosa spinta della porta, poiché la dipendente la aiutò a tenerla chiusa, e alla titolare si incastrò autonomamente un dito tra la porta e il telaio, fatti ritenuti non veri. Due devono rispondere di minacce, anche di arrestarla perché non esibiva i documenti. L’avvocato difensore Vera Sala, che assiste tre dei quattro carabinieri, ha sostenuto "l’infondatezza della denuncia della titolare e l’assoluta legittimità dell’operato dei carabinieri".