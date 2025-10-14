Tenta di dare fuoco alla casa: arrestato

Una violenta aggressione alla moglie da cui si sta separando e al figliastro, è culminata con minacce di morte e nel rischio concreto di un incendio domestico. Una notte di terrore si è consumata a Quattro Castella, dove un uomo di 41 anni (residente a Casina dopo la rottura con la partner), è stato arrestato dai Carabinieri con accuse pesantissime: maltrattamenti in famiglia aggravati, minaccia aggravata dall’uso di armi e lesioni personali. La donna e il ragazzo, ricorsi alle cure mediche, sono stati dimessi dal Pronto Soccorso con prognosi rispettivamente di 7 e 10 giorni. Nella loro denuncia è emerso che il giovane subiva violenze dal patrigno da circa dieci anni. L’episodio si è verificato la sera del 10 ottobre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, presumibilmente alterato per aver bevuto molto alcoi, si è recato presso l’abitazione della donna, anche lei 41enne, dove ha dato inizio agli attacchi.

Dopo aver insultato la moglie e danneggiato alcuni oggetti nel garage, l’uomo l’ha aggredita fisicamente colpendola con pugni e schiaffi, costringendola a consegnargli le chiavi dell’auto. Infine, ha danneggiato il veicolo nel garage, rendendolo inutilizzabile. La violenza è proseguita nei confronti del ragazzo, un ventunenne nato da una precedente relazione, intervenuto in difesa della mamma. Il giovane è stato vittima di minacce di morte e un tentativo strangolamento. Colpito anche con un martello in gomma e una lattina di lubrificante, ha riportato ferite al sopracciglio.

Nel tentativo di difendere il figlio, la donna è stata a sua volta colpita al braccio. In un crescendo di brutalità, l’aggressore ha quindi versato acetone sul pavimento della camera da letto, minacciando di appiccare il fuoco all’intera abitazione, e ha poi brandito un coltello contro il ragazzo. Solo la prontezza della donna, che è riuscita a disarmarlo, ha evitato conseguenze più gravi. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito, rifugiandosi nell’abitazione di alcuni conoscenti a Casina, dove è stato rintracciato e arrestato in nottata dai Carabinieri di Quattro Castella al termine di serrate ricerche. L’uomo si trova ora dietro alle sbarre, a disposizione della Procura guidata dal dottor Calogero Gaetano Paci. Le indagini, ancora in fase preliminare, proseguiranno per definire con precisione i contorni della vicenda e valutare ulteriori responsabilità penali dell’arrestato.

Francesca Chilloni