Tenta di forzare un’auto poi reagisce agli agenti

Tenta di rubare all’interno di un’auto parcheggiata in viale IV novembre, nella zona della stazione storica, ma grazie alla segnalazione dei cittadini viene bloccato da una volante della questura. Poi, non ‘soddisfatto’, prova a ’evadere’ l’accompagnamento in via Dante, utilizzando anche la forza. I fatti risalgono alle 3 della mattina di martedì, quando al 113 giungeva la segnalazione di un residente che stava notando un uomo intento a scassinare un’auto parcheggiata di fronte alla sua abitazione.

Arrivati sul posto gli agenti, dopo essersi fatti descrivere le sembianze del sospettato e aver accertato che effettivamente l’auto era aperta e con il finestrino abbassato, si mettevano sulle tracce dell’uomo che veniva fermato poco dopo. Si trattava di un giovane di 31 anni, nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio italiano (e pertanto denunciato e messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione), il quale, da subito, si è mostrato estremamente agitato e assai poco collaborativo con gli agenti, tanto da provare a divincolarsi dagli stessi poliziotti attraverso l’utilizzo della forza. Una volta bloccato e portato negli uffici di via Dante, il 31enne è stato denunciato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.