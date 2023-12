Tenta di fuggire all’alt e si schianta. Cinquantunenne arrestato per furto

Ha tentato di fuggire a un controllo della polizia. Ma è stato inseguito e bloccato. È accaduto ieri notte a Reggio. Nella zona di via Fratelli Cervi, a Pieve Modolena, la pattuglia del 113 ha notato un’auto uscire a luci spente da un parcheggio. Una situazione piuttosto sospetta, con le forze dell’ordine che hanno deciso di approfondire l’accertamento. Il conducente non si è fermato all’alt, iniziando una corsa in auto a forte velocità, anche con il rischio di provocare incidenti. E in via Cipriani, all’altezza della rotatoria, l’incidente c’è stato, con l’individuo sospetto che è finito contro un palo della segnaletica. Nonostante lo schianto, l’uomo è uscito fisicamente illeso dall’incidente, cercando di allontanarsi. Si tratta di un italiano di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e contro il patrimonio. Agli agenti è apparso in stato di alterazione da alcolici.

Di fronte ai poliziotti, il cinquantunenne ha cercato di reagire, tentando di evitare il controllo e soprattutto la perquisizione del veicolo che stava utilizzando. E si è ben presto capito il motivo: nell’auto sono stati rinvenuti tre orologi da polso di varie marche, il cassetto di un registratore di cassa chiuso e danneggiato, capi d’abbigliamento con etichette ancora attaccate, oltre a un paio di forbici, delle quali l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso.

Si è poi scoperto che gli oggetti rinvenuti nella sua auto erano stati presi da un centro commerciale, dove la porta era stata forzata, centro con sede nel punto da dove l’autovettura a luci spente era stata vista uscire. Si è dunque ricostruita tutta la vicenda. E a quel punto il cinquantunenne è stato arrestato dalla polizia per vari reati: furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di oggetti atti a offendere, oltre alla guida in stato di ebbrezza alcolica.