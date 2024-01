Tenta di nascondere la droga nei boxer: 24enne in manette

Tenta di nascondere la droga nei boxer: 24enne arrestato dalla polizia. Nella notte tra mercoledì e ieri, il personale della Squadra Volanti di Reggio mentre era in viale Piave ha notato la presenza di due soggetti stranieri sotto i portici del “grattacielo”. Insospettiti, gli agenti hanno deciso di monitorare i loro spostamenti. Dopo qualche minuto i due sono stati raggiunti da un terzo uomo in sella a una bici, che ha estratto una busta di platica. I poliziotti hanno così deciso di intervenire ma il tizio, vedendoli, ha cercato di nascondere la droga nei boxer.

L’uomo, un 24enne di origine gambiana con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, si è mostrato da subito innervosito e, durante le attività di identificazione, ha tentato poi di estrarre dalla cinta un coltello. È stato neutralizzato. Gli agenti gli hanno trovato addosso hashish e cocaina, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 92 grammi, oltre che un secondo coltello. Arrestato, oggi il rito direttissimo.