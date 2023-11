Tenta di rapinare un monopattino: va ai domiciliari

Due anni e un mese, sostituiti con i domiciliari. È la condanna decisa dal giudice Luca Ramponi, all’esito del rito abbreviato per un 27enne arrestato per aver tentato di strappare il monopattino a un 22enne, esibendo una tenaglia.

Per l’episodio, avvenuto il 20 luglio in viale Timavo, è stata formulata l’accusa di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma; reato, quest’ultimo, dal quale è stato assolto. Il pubblico ministero aveva domandato 3 anni, l’avvocato difensore Nico Vaccari il minimo della pena. Quel giorno, alle 21.30, una pattuglia delle volanti aveva notato in viale Timavo un gruppo di persone che discutevano, riconoscendo il 27enne che risultava avere precedenti e appariva ubriaco.

Alla vista degli agenti, lui ha iniziato a inveire. Intanto i poliziotti hanno iniziato a ricostruire l’accaduto. Il 22enne ha raccontato che era quasi arrivato a casa, quand’è stato raggiunto di corsa da un giovane che ha afferrato il manubrio del monopattino, rischiando di farlo cadere.

Il 22enne si è opposto e ha cercato di trattenere il monopattino, ma l’altro ha tirato fuori la tenaglia: avendo paura che la usasse contro di lui, il 22enne ha ceduto mollando la presa. Spaventato, il 22enne ha gridato ripetutamente: "Aiuto, aiuto!". Ha così attirato l’attenzione del padre, che si trovava nel cortile di casa ed è accorso per affrontare lo sconosciuto.

La lite è stata interrotta poco dopo quand’è sopraggiunta la volante. Lui, che era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, ieri ha rilasciato spontanee dichiarazioni, scusandosi per l’accaduto e sostenendo di non ricordarsi di nulla perché aveva bevuto. Poiché risulta senza fissa dimora, ora si dovrà verificare se potrà trovare un luogo in cui poter sottostare alla detenzione domiciliare. La difesa valuterà se ricorrere in Appello.

