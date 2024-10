Tenta di rapinarla, poi la violenta. Ragazzo incastrato dalle telecamere. Finisce in carcere dopo sette mesi

A marzo si era verificata una violenza sessuale ai danni di una donna, una barista che era stata aggredita da un giovane di origine straniera, clandestino in Italia, che era intenzionato a mettere a segno una rapina ma che poi ha deciso di cambiare piano, costringendo la donna a subire atti sessuali, sotto la minaccia di un coltello. A sette mesi di distanza da quel tremendo episodio, gli agenti della Questura reggiana hanno tratto in arresto un egiziano di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Bologna. Determinanti per l’esito delle indagini sono state le dichiarazioni della vittima, ma anche le immagini degli impianti di videosorveglianza, gli stessi che hanno permesso, con le loro registrazioni, di accertare la presunta responsabilità del cittadino extracomunitario, che sarebbe pure coinvolto in un altro grave fatto di cronaca, ovvero un accoltellamento avvenuto qualche settimana prima sempre a Reggio. A marzo un giovane aveva atteso l’orario di apertura di un bar in periferia. Al suo arrivo, la barista era stata minacciata con un coltello, mentre il rapinatore tentava di impossessarsi del registratore di cassa per arraffare il denaro contenuto. La reazione della donna aveva mandato all’aria i piani del malvivente, il quale però non era scappato. Aveva invece aggredito la barista, avventandosi su di lei per costringerla a subire atti sessuali, sempre puntandole addosso la lama del coltello. Le urla disperate della donna erano state sentite da un passante, il cui intervento aveva costretto il giovane straniero alla fuga. Erano intervenuti gli agenti della Squadra mobile cittadina, per avviare le indagini, partendo innanzitutto dalla testimonianza della vittima – raccolta con tutte le cautele del caso – ma anche dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza, che erano state in grado di riprendere almeno una parte dell’aggressione violenta. Inizialmente l’autorità giudiziaria aveva ritenuto carenti gli elementi di prova a carico del giovane egiziano.

Ma ora è arrivata la decisione del Tribunale del Riesame, che ha invece emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Squadra mobile. Ora il ventiduenne si trova in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti.