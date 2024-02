Tenta di rubare il telefonino a una donna: 34enne denunciato

Ha tentato di rubare un telefonino, ma è stato sorpreso e denunciato. È successo giovedì in un esercizio commerciale di via Fratelli Cervi dal quale è giunta la segnalazione alla centrale della questura da parte di un cliente che ha raccontato come un uomo le ha sfilato lo smartphone per poi cercare di portarglielo via. Ma la donna se n’è accorta in tempo e ha lanciato tempestivamente l’allarme.

Sul posto si sono subite precipitate le Volanti della polizia. Gli agenti in divisa hanno rintracciato immediatamente il presunto responsabile. Si tratta di un 34enne di nazionalità cubana, irregolare sul territorio, bloccato dagli inquirenti e portato in caserma.

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà per il

reato di tentato furto aggravato (e ora rischia anche l’espulsione) mentre il telefono cellulare è stato infine restituito alla legittima proprietaria che aveva denunciato tutto.

dan. p.