Tenta di rubare le offerte della chiesa

In un caldo pomeriggio di metà agosto, all’ora di pranzo, forse pensando di trovare il deserto assoluto attorno a sé, ha pensato di scassinare la cassetta delle offerte della cappellina dell’adorazione eucaristica di via don Guido Iorio, in pieno centro a San Martino in Rio, in un piccolo edificio adiacente la chiesa parrocchiale.

Ma a far saltare i piani del ladro, che certamente puntava al denaro delle offerte, ci ha pensato una donna, che in quel momento si trovava all’interno della cappellina – aperta da tempo per le preghiere a ogni ora del giorno e della notte – e che quando ha udito alcuni rumori sospetti si è subito mobilitata per capire cosa stava succedendo. L’intervento della fedele ha messo in fuga l’uomo, che con un piede di porco era intenzionato a forzare la cassetta della cappellina.

Grazie alle testimonianze raccolte dalle persone che hanno assistito ai fatti, avvenuti verso le 13,30 del 10 agosto scorso, i carabinieri di San Martino in Rio hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in zona, che ora è stato formalmente denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.

Sono stati proprio i rumori sospetti dovuti allo scasso a richiamare la donna fuori dalla cappellina, notando l’uomo in azione, poi fuggito in bici.

Nell’immediato, quando sono arrivati i carabinieri del paese, il presunto ladro ha fatto perdere le proprie tracce. Ma grazie alla descrizione fornita dai testimoni si è riusciti a risalire al quarantenne, già noto alle forze dell’ordine.

Antonio Lecci