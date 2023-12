Tenta di rubare salami al Conad: denunciato

Tentato furto con spaccata in un supermercato: un uomo di 52 anni, residente nel comprensorio ceramico, è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Scandiano con l’accusa di tentato furto aggravato. Il 52enne è finito nei guai dopo l’intrusione avvenuta il 25 novembre ai danni del Conad di Scandiano. Il raid è stato in seguito segnalato dal responsabile del punto vendita ai militari dell’Arma. Il 52enne è stato però ripreso dalle telecamere di videosorveglianza situate all’interno e all’esterno della struttura. L’uomo, grazie alle indagini compiute dai carabinieri, è stato così riconosciuto.

Ecco il fatto. Il responsabile del Conad venti minuti dopo la mezzanotte ha ricevuto un messaggio di ‘allert’ sulla propria utenza telefonica relativo all’allarme installato proprio nel supermercato. Si è dunque recato sul posto, ma il 52enne era ormai già scappato senza rubare nulla. Per mettere a segno l’intrusione sono stati rotti i vetri di una finestra situata sul retro del reparto salumeria. Venti salami sono stati presi e portati nella zona scarico merci. L’uomo non è riuscito a rubarli: il blitz, fortunatamente, è stato interrotto proprio grazie alla sirena dell’allarme che ha evitato il furto della merce asportata dal supermercato scandianese. Il 52enne è infatti scappato e ha abbandonato i salami sul posto. Sono quindi scattati gli accertamenti del caso per cercare d’identificare l’autore del colpo fallito. I carabinieri scandianesi hanno prontamente iniziato le indagini, supportate anche dai video delle telecamere che hanno permesso di riconoscere nelle immagini il 52enne. Inevitabili i provvedimenti nei suoi confronti. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura reggiana.

Matteo Barca