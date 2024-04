Tenta di rubare su furgone: lui e ’palo’ denunciati

Tenta di rubare in un furgone, ma i passanti gli fanno rinunciare al colpo. Grazie alla video-sorveglianza i carabinieri hanno tuttavia individuato un uomo di 39 anni, ora accusato di tentato furto, e una donna di 20 anni, che gli faceva da palo e che deve rispondere del reato di favoreggiamento personale; entrambi sono residenti nel reggiano. La vittima, un 47enne, il 6 febbraio aveva parcheggiato il proprio furgone in via Galilei a Montecchio; quando era ritornato a riprenderlo, aveva trovato scassinato. Durante la sua assenza era arrivata un’auto, condotta da una giovane donna, che aveva posteggiato vicino al furgone: ne era sceso un uomo munito di oggetto contundente che, con alcune manovre, era riuscito ad aprire il portellone. A causa dell’avvicinarsi di alcuni passanti, il ladro era stato costretto a scappare a bordo della vettura guidata dalla complice. Quando il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri di Montecchio, questi hanno svolto un accurato controllo dei video delle telecamere della zona: sono riusciti a catturare, tra l’altro, un fermo-immagine con il volto del ladro. dalla targa quindi risaliti alla proprietaria dell’auto, che si è rifiutata di collaborare ai militari. Pertanto la coppia è stata denunciata alla Procura.

f. c.