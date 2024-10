Tenta di spaccare finestrini delle auto. Denunciato 43enne senzatetto

È stato sorpreso dalla polizia mentre tentava di spaccare i finestrini delle auto in sosta per poi rubare all’interno dell’abitacolo. Un 43enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo è stato pizzicato nella notte tra sabato e domenica dalla squadra Volanti che erano stati allertati da una segnalazione giunta in questura da parte di un residente che lo aveva notato in via Giorgione con cattive intenzioni. Gli agenti, arrivati sul posto, non hanno trovato vetri rotti, ma poco dopo in via Emilia San Pietro hanno identificato il sospettato che stava cercando di forzare lo sportello di una vettura per poi colpire ripetutamente il finestrino. A quel punto i poliziotti sono riusciti a bloccarlo prima che fuggisse. Nei giorni scorsi erano stati segnalati episodi analoghi anche in zona circonvallazione, in viale Piave. Ma nel recente passato, nella stessa via Giorgione così come in via Fontanelli e in gran parte del centro storico, si erano verificati raid notturni. Gli inquirenti ora stanno indagando per cercare di capire se possano essere attribuiti a lui altri eventi del genere.