Tenta di strozzare un agente in carcere I sindacati: "Ha rischiato di morire"

La violenza nel carcere della Pulce è ormai all’ordine del giorno. Due sere fa, un detenuto ha cercato di strangolare un agente penitenziario ieri sera, all’interno della sezione Atsm (Articolazione Salute Mentale). A denunciarlo è il Sappe che scrive in una nota: "Si è verificato un tentativo di omicidio ai danni di un giovane agente che, solo per fortuna e per la sua capacità di reazione, non è rimasto vittima di uno strangolamento, messo in atto da un internato, con grave disagio psichiatrico. L’uomo chiedeva assistenza da parte dei sanitari, purtroppo assenti in quel momento dalla sezione, seppur gestita prevalentemente da personale esperto in psicologia, psichiatria, medicina generale e paramedico". Si tratta di un internato sulla cinquantina, ristretto per maltrattamenti e con problemi – oltre che psichici – anche di tossicodipendenza. L’agente, dopo una serie di accertamenti all’ospedale, sta bene.

"Questo è solo l’ultimo di una serie di eventi che si sono verificati all’interno della struttura psichiatrica di via Settembrini – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Michele Malorni, segretario provinciale – eppure sono sezioni istituite proprio per gestire i malati psichiatrici che dovrebbero essere adeguatamente curati. Chiediamo vengano accertate eventuali responsabilità, nonché le cause che generano questa diffusa agitazione ed alterazione psichica dei ristretti nelle due sezioni Atsm di Reggio".

In particolare Malorni denuncia anche "la preoccupante assenza in quel momento del personale medico sanitario che dovrebbe essere sempre garantita". Ma anche "la carenza di organico di cinquanta agenti. Siamo sottoposti a turni massacranti da tempo. Per questo non possiamo garantire all’interno della sezione Atsm la presenza di due persone – come da regolamento – Una sola è poca ed è a rischio proprio come accaduto due sere fa. Chiediamo almeno l’arrivo di venti persone".

dan. p.