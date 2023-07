Tenta estorsione da 30mila euro, ma alla consegna trova i carabinieri

Ha tentato di estorcere denaro al titolare dell’azienda in cui in passato aveva lavoravo. Conosceva bene la vittima e probabilmente sapeva dei suoi timori di fronte a possibili minacce. Per questo un mantovano di 45 anni, attualmente residente a Guastalla, di fronte a evidenti difficoltà economiche, avrebbe cercato di risolvere qualche problema personale attuando un’estorsione ai danni di un imprenditore di Viadana di Mantova, nella cui azienda era stato dipendente in passato. Ma il colpo non è riuscito. E per il 45enne sono iniziati i guai con la giustizia.

Nei giorni scorsi l’imprenditore si era ritrovato con due lettere con messaggi anonimi estorsivi e minacciosi. Si chiedeva di consegnare una somma di 30 mila euro in un sacchetto di colore nero, indicando il luogo dove i soldi dovevano essere lasciati, nelle campagne viadanesi. Altrimenti l’imprenditore avrebbe avuto conseguenze gravi all’attività professionale.

La vittima ha però denunciato i fatti ai carabinieri di Viadana, i quali hanno pianificato la consegna in una zona di periferia. Sul posto è arrivato un furgone con un uomo a bordo, che ha prelevato il sacchetto col denaro per poi allontanarsi. I carabinieri, che monitoravano la zona, gli hanno sbarrato la strada per fermarlo, ma lui ha proseguito a folle velocità, dando vita a un inseguimento concluso dopo una decina di minuti, a Cizzolo di Viadana.

Il 45enne è stato arrestato per estorsione e resistenza. Il denaro è stato recuperato e riconsegnato all’imprenditore. Il provvedimento di arresto è stato convalidato in tribunale, con la concessione dei domiciliari.

a.le.