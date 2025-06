Tenta furto a Correggio, incastrato dalla videosorveglianza

Correggio (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – Ha forzato la serratura del cancello con un oggetto metallico, si è introdotto nel cortile di un’abitazione di Correggio, per poi tentare, senza successo, di accedere al garage, all’abitazione e ad alcune porte finestre, cercando anche di aprire una cassetta degli attrezzi in alluminio. La scena è stata ripresa dalla videosorveglianza, consentendo ai carabinieri di individuare un uomo quarantenne, senza fissa dimora in Italia, ora accusato di furto in abitazione. L’uomo era pure gravato del divieto di dimora nel Reggiano, già noto per altri furti. L’episodio è avvenuto a inizio maggio e ora le indagini hanno portato alla denuncia. Dall’analisi dei video, i militari della caserma di Correggio hanno riconosciuto l’uomo in un 40enne, gravato dal divieto di dimora in territorio reggiano. A quel punto per lui è scattato il provvedimento penale già inoltrato alla magistratura reggiana.