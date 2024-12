Tenta il furto, carabiniere fuori servizio lo ferma

Aveva già infilato nella borsa dei generi alimentari per un valore di circa 400 euro, per poi uscire di fretta dal supermercato, senza passare dalla cassa per pagare. Il furto sembrava cosa fatta. Ma i suoi movimenti erano stati già ritenuti sospetti da uno dei dipendenti del Conad di Rio Saliceto, dove venerdì scorso si sono svolti i fatti. Quando si è visto scoperto, un uomo di 48 anni, residente a Parma, ha tentato di allontanarsi. Ma, inseguito dal commesso, ha abbandonato al borsina con la refurtiva, per essere facilitato nella fuga. Ma non ha fatto i conti con un carabiniere, in quel momento fuori servizio, che stava transitato in zona. Non ha potuto fare a meno di notare la scena, decidendo di intervenire.

Ha bloccato il 48enne, poi affidato a una pattuglia dei carabinieri di Campagnola, in servizio nella zona. Vista la flagranza del reato, l’uomo è stato dichiarato in arresto. Deve rispondere di rapina impropria. E’ stato portato prima in caserma e poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il bottino è stato recuperato dai carabinieri intervenuti per i primi accertamenti, per poi essere restituito ai responsabili del supermercato.

Antonio Lecci