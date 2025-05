Tenta il furto in negozio: 27enne nei guai

È scattato l’allarme nella tarda serata di giovedì, in un negozio di via Manara a Reggio, in seguito a un tentativo di intrusione. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti della questura insieme al titolare dell’esercizio commerciale, quando però l’intruso era già riuscito ad allontanarsi, riuscendo a forzare la porta d’ingresso, ma fuggendo subito, senza portare via nulla.

Grazie alle immagini della videosorveglianza è stato possibile ricostruire quanto successo pochi minuti prima. Le telecamere hanno ripreso un uomo italiano di 27 anni che prima ha cercato di nascondersi dietro alcune auto per non farsi notare dai passanti, per poi avvicinarsi alla porta del negozio, forzata con un attrezzo. La porta si è aperta, ma è scattato l’allarme che ha messo in fuga il giovane.

Poco dopo gli agenti impegnati nei controlli in zona hanno notato un individuo che corrispondeva, per fisico e abiti indossati, proprio all’autore del tentato furto in via Manara che era stato immortalato dalle telecamere. Si trovava in via Matteotti, diretto verso il centro cittadino, spingendo una bicicletta di elevato valore, con un pneumatico forato. I poliziotti hanno subito fermato il 27enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

È stato portato in questura e denunciato per tentato furto aggravato. Inoltre, non avendo saputo fornire giustificazioni sul possesso della bicicletta, a suo carico si è aggiunta anche una denuncia per ricettazione. La stessa bici è stata recuperata dagli agenti e posta sotto sequestro, in attesa di reperire il proprietario per poterla restituire. Non si esclude, infatti, che la bici possa essere oggetto di furto.