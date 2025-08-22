Tenta il furto in un garage privato. In manette un trentenne tunisino

Nella notte tra mercoledì e ieri, un trentenne di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia di Stato: gli agenti lo hanno colto sul fatto mentre, assieme a un altro, tentava di compiere un furto in un garage privato. L’episodio è avvenuto intorno alle 2, è a quell’ora infatti che gli operatori della squadra volanti sono intervenuti in via Lusenti a seguito della segnalazione di un residente, il quale riferiva di aver appena notato due soggetti scavalcare la recisione dell’abitazione vicina. Gli stessi, alla vista degli agenti, hanno abbandonato il loro piano e, uscendo dal garage, hanno provato a scappare in sella a due bicilette, andando in due direzioni diverse. A quel punto, anche grazie al coordinamento della sala operativa della questura tramite le immagini di un sistema di videosorveglianza lì presente, uno dei due è stato rintracciato poco dopo. Si tratta di un 30enne di origine tunisina, già noto e con precedenti, trovato in possesso di una busta contenente una sega circolare, una smerigliatrice e un trapano - poi appurato essere materiale provento del furto appena consumato. Nascosto tra i vestiti aveva anche un coltello di medie dimensioni.

Il 30enne è stato quindi portato in questura dove, al termine degli accertamenti di rito, la polizia di Stato lo ha arrestato per l’ipotesi di reato di furto in abitazione in concorso nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli oggetti rubati dal garage sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre per il soggetto arrestato veniva disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Reggio, in attesa dell’udienza di convalida. Proseguono le indagini della polizia di Stato per individuare il secondo soggetto datosi alla fuga.