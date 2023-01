Tenta il suicidio poi si pente e chiede aiuto

"Ho fatto un guaio sul lavoro. L’ho combinata davvero grossa. E non sono riuscita ad affrontare la situazione". E’ quando ha riferito una donna quasi sessantenne, residente in Lombardia, che l’altro pomeriggio è stata salvata dall’intervento dei soccorsi dopo essersi volontariamente provocata dei profondi tagli ai polsi, usando un paio di coltelli rinvenuti sul posto. La donna era arrivata dalla Lombardia a Reggiolo, nella zona industriale Gorna, verso mezzogiorno. Poi l’insano gesto, all’interno dell’auto in sosta accanto ad alcuni camion. Nessuno si è accorto di lei.

Solo verso le 16,30, visibilmente sanguinante e probabilmente in preda a un ripensamento, con le forze residue ha deciso di telefonare al marito, spiegando quanto successo e fornendo indicazione sul luogo in cui si trovava. L’uomo ha dato l’allarme al 118, facendo intervenire a Reggiolo l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica di Guastalla e i carabinieri. La donna è stata medicata sul posto per poi essere trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, affidata al personale della Chirurgia per un intervento in sala operatoria contro gli effetti dei profondi tagli. Pare che abbia perso molto sangue, ma non risulta in pericolo di vita.