Tenta la fuga, fermato con lo spray urticante

Era sottoposto al provvedimento di obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, in provincia di Taranto.

Invece si trovava nella Bassa Reggiana. Per evitare di essere scoperto ha tentato la fuga. Ma è andata male a un uomo di 39 anni, che è stato arrestato al termine di un controllo sfociato in un inseguimento tra i campi alla periferia di Cadelbosco Sopra. E’ accaduto l’altro pomeriggio al culmine di un accertamento eseguito dai carabinieri del paese in via Torquato Tasso, nel cuore della locale zona industriale, al confine con la città capoluogo. I carabinieri coordinati dal maresciallo Pietro Castrich hanno notato un furgone in zona industriale, in quel momento quasi deserta nella giornata festiva. Sono stati avvicinati tre uomini. Uno di loro, il 39enne pugliese, appariva nervoso, insicuro, preoccupato da quel controllo.

Ha dichiarato di non avere con sé i documenti, fornendo generalità che poi sono risultate essere fasulle. Durante l’accertamento ha fatto credere di doversi recare al furgone per recuperare il telefonino, su cui avrebbe dovuto avere le fotografie dei documenti. Ma dopo aver percorso alcuni passi, ha deciso di scappare in fretta, per evitare l’identificazione: ha scavalcato una recinzione, superato la strada, l’adiacente fossato e tentato di allontanarsi attraverso i campi. Ma è stato raggiunto e bloccato, nonostante il tentativo di divincolarsi.

Tanto che per ammanettarlo è stato necessario usare spray urticante in dotazione alle forze dell’ordine. Il 39enne è stato poi accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per violazione dell’obbligo di soggiorno, false generalità, resistenza a pubblico ufficiale.

E’ stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, a cui dovrà rispondere dei reati di cui è accusato.

a.le.