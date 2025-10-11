Tenta la rapina all’agenzia immobiliare. Masso in fuga dalle urla

Una tentata rapina a un’agenzia immobiliare, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, ha portato alla denuncia di un uomo di 33 anni, di origine campana e residente nel Reggiano al termine di una serie di accertamenti svolti dai carabinieri del nucleo radiomobile cittadino. È accaduto verso le 18 a Reggio. Secondo quanto si è appreso, l’autore della tentata rapina è entrato nell’ufficio, con il volto in parte coperto, minacciando con un coltello da cucina una dipendente dell’agenzia, intimandole di consegnare il denaro che aveva nel cassetto. La donna, comprensibilmente spaventata, ha reagito urlando per chiedere aiuto, terrorizzata in particolare alla vista del coltello. A quel punto, con il rischio che proprio quelle urla potessero attirare l’attenzione di persone presenti nei paraggi, il malvivente ha deciso di fuggire a piedi, ma a mani vuote. Nel frattempo qualcuno ha dato l’allarme al 112. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dai testimoni, i militari dell’Arma poco dopo hanno intercettato un uomo che corrispondeva alla persona che aveva appena tentato la rapina: gli abiti erano praticamente gli stessi. A quel punto il 33enne è stato fermato. Il presunto rapinatore è stato poi accompagnato negli uffici della caserma di corso Cairoli per ulteriori accertamenti. In base ai dati raccolti e alle testimonianze rese dalle persone presenti, si è arrivati a ottenere elementi sufficienti per la denuncia a piede libero dell’indagato, per il reato di tentata rapina. Sono ora in corso ulteriori indagini per cercare di ottenere nuovi elementi che possano effettivamente fornire prove certe su quanto accaduto.