Tenta rapina in un locale a Reggio Emilia e aggredisce la barista: 42enne arrestato

I carabinieri davanti al bar di via Cartesio

Reggio Emilia, 1 marzo 2023 – Ha atteso la titolare del bar all’uscita del locale pubblico, aggredendola a scopo di rapina: l’ha spinta nel bar per poi cercare di portarle via il portafoglio con il denaro dell’incasso. Ma le urla della barista e di un’amica che era con lei hanno attirato l’attenzione di residenti nella zona, intervenuti per aprire a spallate la porta del bar, chiusa a chiave dall’interno e contemporaneamente dando l’allarme ai carabinieri.

E’ accaduto ieri sera verso le 20,30 al Royal Cafè Tabacchi di via Cartesio, a Villa Bagno. I carabinieri di Rubiera hanno poi preso in consegna il malvivente, un uomo di 42 anni residente a Ceresara di Mantova, dichiarato in arresto per tentata rapina. Sono stati i clienti residenti nella zona a intervenire con coraggio, bloccando il rapinatore mentre era ancora all’interno del bar, attendendo poi il rapido arrivo dei militari dell’Arma, che lo hanno portato in caserma e poi in cella, a disposizione del magistrato. Nonostante una grande paura, non risultano particolari conseguenze fisiche alla barista e alla sua amica.