Tenta rapina in un market, arrestato 15enne a Sant'Ilario

Sant’Ilario (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – Ancora un episodio di cronaca che vede coinvolto un minorenne. E’ accaduto nella val d’Enza reggiana. I carabinieri di Sant’Ilario hanno fermato un minorenne di 15 anni accusato di tentata rapina aggravata, arrestato e trasferito per ora al Centro di prima accoglienza di Ancona, a disposizione del Tribunale dei minori di Bologna. Dopo essere entrato in un supermercato, avrebbe puntato un coltello alla cassiera chiedendole di consegnare il denaro. Il titolare, di fronte a quella scena, ha afferrato un bastone ed ha messo in fuga il malvivente, per poi inseguirlo all’esterno del market. Un carabiniere in pensione alla vista di quanto stava accadendo, ha allertato il 112, poi è salito sulla sua auto ed è riuscito a raggiungere il ragazzo, bloccandolo e disarmandolo del coltello. Sul posto nel mentre arrivavano i carabinieri di Quattro Castella che hanno preso in consegna il giovane, di 15 anni, e recuperato il coltello, lungo 20 centimetri, di cui undici di lama. E’ stato rinvenuto pure un altro coltello, del tipo usati solitamente nel settore della macellazione, con lama di 20 centimetri. Entrambi i coltelli sono stati sottoposti a sequestro.