Tenta un furto, ma viene scoperto dai proprietari: arrestato un 25enne

Una donna, mentre era in casa coi figli, ha visto uno sconosciuto aggirarsi nel cortile. Temendo che potesse trattarsi di un ladro, ha dato l’allarme al 113. Gli agenti delle Volanti, arrivati all’abitazione nel quartiere di via Settembrini nel tardo pomeriggio di sabato, hanno sorpreso il giovane ancora sul posto: da quanto ricostruito, aveva scavalcato il cancello e si stava muovendo nell’area privata; è stata inoltre trovata una tapparella danneggiata. Per lui, un 25enne nigeriano, senza fissa dimora e con precedenti, è scattato l’arresto in fragranza, per tentato furto in casa. Prima però è stato sottoposto a un accertamento psichiatrico al pronto soccorso. Ieri il giovane è comparso davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima: ha risposto alle domande, manifestando però segnali di possibile disagio mentale. Il pm ha chiesto il carcere. L’avvocato difensore Cecilia Soliani si è rimessa a giustizia per la convalida e ha chiesto la riqualificazione in violazione di domicilio, oltre alla misura più leggera del divieto di dimora nel comune di Reggio. Il giudice ha accolto entrambe.

al.cod.