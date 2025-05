Tenta un furto sull’ambulanza. In manette un ragazzo di 16 anni

Si è intrufolato in un’ambulanza arrivata in centro a Reggio Emilia per un’emergenza, tentando di rubare un tablet custodito all’interno del mezzo. Scoperto dal personale sanitario il ragazzo, minorenne, è fuggito, salvo poi tornare poco dopo per minacciare quegli stessi operatori con un grosso sasso raccolto nelle vicinanze. Protagonista della vicenda è un minore straniero di 16 anni che sabato 3 maggio è stato arrestato dai carabinieri reggiani e condotto nel centro prima accoglienza di Ancona, a disposizione della Procura minorile di Bologna. Si tratta di un soggetto con precedenti che, quando è stato portato in caserma dai militari per l’identificazione, ha iniziato a scagliargli contro ogni oggetto gli capitasse per le mani, fino a quando non è stato calmato a fatica dagli uomini dell’Arma, che hanno dovuto usare anche lo spray al peperoncino. Il giovane è finito in manette con le accuse di tentata rapina impropria, resistenza, oltraggio a un pubblico ufficiale.

Per il terzo giorno di fila la cronaca reggiana riporta episodi di microcriminalità e vandalismi legati all’ambiente professionale della sanità. Una situazione denunciata dal sindacato Cisl-Fp il 3 maggio scorso, in una nota che riassume i tratti più preoccupanti del fenomeno. A partire dalla notte tra il 27 e il 28 aprile, quando dei ladri sono entrati portando via la cassa automatica del bar del Core al piano zero e scassinando i distributori automatici di caffè e bevande al quarto e al quinto piano. Gli stessi che, riferisce un dipendente, sono entrati anche in cucina e hanno rubato sei tablet del gestore del servizio mensa, e pure due biciclette del personale che erano parcheggiate nella rastrelliera della mensa ospedaliera. "Qui entra ed esce chiunque", "Abbiamo trovato escrementi dentro gli ascensori, è uno schifo": sono alcune delle testimonianze dei lavoratori riportate dal sindacato.

Non meno di ventiquattr’ore dopo la denuncia di Cisl-Fp, ecco un altro episodio a danno del Core. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, il personale si è messo in allarme dopo aver sentito un gran trambusto nella zona del bar. Un ventottenne italiano, in stato confusione e con ogni probabilità sotto effetto di droghe, ha rotto con una piantana la parete di cartongesso che separa la zona ristorazione dal corridoio. Gli operatori sanitari hanno chiamato la polizia e gli agenti hanno poi trovato il ventottenne addormentato nella chiesa dell’ospedale. Con sé aveva un coltello, delle forbici e un mazzo di chiavi appartenenti al personale sanitario.

Già in seguito al primo appello del sindacato Cisl, l’Ausl aveva replicato sottolineando come l’azienda riservi un’attenzione prioritaria alla sicurezza e alla tutela di dipendenti e pazienti. "Per la struttura ospedaliera di Reggio è presente un impianto di oltre 500 telecamere e sensori, 3 presidi di vigilanza nel corso delle 24 ore ed è attivo un posto di polizia" ha precisato l’Ausl. Un numero di presidi che pare destinato ad aumentare, in virtù di "ulteriori investimenti per potenziare le infrastrutture e per implementare nuove tecnologie". "Una parte del personale che lavora in pronto soccorso finisce il turno all’una di notte – è stato il commento a caldo di Gennaro Ferrara (Cisl-Fp) dopo l’ultimo episodio del Core –. Le infermiere hanno paura di raggiungere il parcheggio, chi lavora di notte e deve muoversi all’interno della struttura ora ha paura. Non basta dire a queste persone che investiremo in sicurezza, occorre dire loro che lo faremo presto, bene e ascoltandoli. Confido che con Ausl si possa aprire rapidamente una canale di discussione per un progetto condiviso".

