Tentano colpo da film al Conad. Ma c’è l’allarme

Per evitare l’ostacolo dei paletti davanti all’ingresso, con un’autovettura Jeep Wrangler risultata rubata hanno sfondato la porta del bar per poi puntare contro la vetrata dell’adiacente supermercato Conad di Rio Saliceto, transitando un velocità all’interno del negozio per poi sfondare un’altra vetrata, da dove i ladri avrebbero dovuto fare uscire la pesante cassaforte con all’interno decine di migliaia di euro.

Ma il colpo è fallito grazie all’attivazione del sistema d’allarme e l’arrivo tempestivo dei carabinieri. I ladri, nonostante avessero piazzato dei mattoni sull’unico accesso verso il market proprio per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, hanno avuto troppo poco tempo per agganciare il forziere con i soldi alla fune che avrebbe dovuto trasportare il bottino all’esterno, per essere caricato sulla vettura e fuggire. La banda di malviventi – almeno 4-5 persone – si è dileguata a piedi nelle campagne, lasciando sul posto la cassaforte e pure la Jeep usata per la spaccata. Restano ingenti danni strutturali al supermercato. "Siamo riusciti a tenere aperto il servizio al pubblico da già stamattina – confermano i responsabili del Conad riese – ma sono in corso i lavori per poter ripristinare le strutture danneggiate dai ladri". Un simile episodio, sempre a Rio Saliceto, era accaduto lo scorso febbraio, pure quella volta senza riuscire a portarsi via la cassaforte per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

E nel gennaio di cinque anni fa si era verificata una spaccata simile a quella della scorsa notte, con la rottura della corda legata alla cassaforte che aveva fatto saltare i piani dei ladri. In ogni caso, sono ormai tantissimi gli assalti ai supermercati di questo periodo nella provincia di Reggio. Tra gli ultimi, quello capitato ad Arceto (Scandiano) giorni fa, quando sempre un Conad (con lo stesso modus operandi) ha visto il proprio ingresso spaccato per entrare a rubare.

Antonio Lecci