Tentano di avvelenare i gatti della colonia felina

Tentato avvelenamento dei gatti della colonia di via Brenta, a Calerno. Una strana pasta blu è stata trovata ieri mattina vicino alle casette dalle gattare di "Zampette per strada", ed è subito stata allertata la Polizia locale della Val d’Enza. C’è il fortissimo sospetto che si tratti di veleno: gli agenti hanno inviato campioni all’Istituto Zooprofilattico per le analisi. La zona è isolata, ed i gatti non danno disturbo a nessuno. L’assessore all’Ambiente e sicurezza Fabrizio Ferri commenta sdegnato: "La colonia già in passato era stata oggetto di attenzioni da parte di sconosciuti. Faremo quanto possibile per rintracciare chi ha commesso questo reato e riportare serenità. L’impegno per la realizzazione dell’oasi felina si fa ancora più doveroso e pressante. In questi giorni ci stiamo occupando del trasporto delle strutture che diventeranno ricovero dei mici nell’oasi. Condanno fermamente gesti che vanno a mettere in pericolo gli animali e a turbare l’operato dei tanti volontari". I gatti di via Brenta sono una decina. "Siamo scioccate e davvero arrabbiate - dichiara Natalia Lei, presidente dalla Onlus che gestisce le colonie feline santilariesi – Ci siamo mosse subito per spostare i gatti. Siamo sicure che il Comune sarà altrettanto rapido ad installare la videosorveglianza".

Francesca Chilloni