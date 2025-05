Tentano di rubare bici all’ospedale. Denunciati tre giovani pregiudicati

Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso i tre giovani stranieri denunciati martedì a piede libero dalla Polizia di Reggio. Si tratta di due 19enni e un 18enne, tutti tunisini e già conosciuti dalle forze dell’ordine per reati minori, sorpresi a cercare di rubare alcune biciclette custodite in un box riservato agli operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria Nuova.

L’allarme è partito da una guardia giurata che, visionando le immagini di videosorveglianza del lunedì precedente, aveva notato che i tre erano riusciti ad accedere al box, armeggiando vicino ad alcune biciclette. Il colpo era però sfumato grazie all’intervento di alcuni passanti che avevano messo in fuga i ladri.

I tre sono poi tornati martedì pomeriggio sulla ’scena del crimine’, ma sono stati notati di nuovo dal vigilante che questa volta ha avvisato la Polizia.

Alla vista degli agenti i ladri hanno cercato di fuggire salendo su un autobus, ma il mezzo è stato fatto fermare e loro sono stati portati in Questura per le procedure di identificazione. Uno dei due 19enni aveva con sè una serie di attrezzi: un flessibile a batteria, due cacciaviti ed una chiave per la rimozione dei dischi dal flessibile, tutti sequestrati. Per questo è stato denunciato anche per per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.