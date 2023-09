Tentano di scipparla fuori dal supermercato Anziana li semina

Di nuovo ladri in azione nel parcheggio di un supermercato, di nuovo un’anziana conducente nel mirino ma questa volta la donna ha ingranato la marcia ed è riuscita a scampare al furto. È avvenuto giovedì pomeriggio attorno alle ore 16. Quando la donna con la sua vettura è arrivata nel parcheggio del Conad, un’auto sconosciuta le ha sfanalato con gli occupanti che hanno gesticolato fino a quando lei non ha accostato. La nuora, invitando alla prudenza, racconta su Facebook: "Un uomo un po’ in carne, senza barba, con i capelli corti castano chiaro, le ha chiesto dove si trovasse l’ospedale, perché non del posto. Mia suocera gli ha dato due indicazioni e nel mentre un altro ha aperto la portiera passeggero piano piano ed ha infilato dentro la mano per rubare la borsetta". L’anziana "se ne è accorta ed ancora con la portiera aperta ha ingranato la prima ed è scappata. Ha un carattere forte e reattivo. Per fortuna è andata bene, ma stanno capitando troppo spesso in questo periodo qui in zona".

Sabato scorso una donna abbastanza giovane invece è stata derubata della borsetta, in cui era custodito il portafogli con carte di credito. I malviventi hanno poi prelevato usando il pin circa 3000 euro in poco più di un’ora. "Probabilmente era stata spiata ad un pagamento in cassa – sottolinea il compagno della vittima – . L’unica carta che sono riusciti ad utilizzare è infatti stata quella usata per pagare la spesa". Questa poi è stata bloccata ed è stata sporta denuncia contro ignoti.

f. c.