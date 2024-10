Tentano di sfuggire al controllo: avevano droga e un grosso coltello

Durante un normale controllo del territorio, l’altra sera verso le 22 in via Paradisi, a Reggio Emilia, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura cittadina ha notato due persone a piedi che, alla vista della pattuglia del 113, hanno tentato di allontanarsi in fretta, probabilmente per evitare l’accertamento. Gli agenti li hanno inseguiti, fino a fermarli a poche decine di metri di distanza. A quel punto i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale sul posto nei confronti dei due sospettati: un tunisino di 47 anni e un italiano di 18 anni, entrambi già noti per alcuni precedenti penali. In possesso del diciottenne gli agenti hanno trovato un cacciavite e due involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa tre grammi. Nello zaino indossato dal 47enne, invece, gli agenti hanno rinvenuto un coltello di grosse dimensioni di cui l’uomo non risulta essere stato in grado di fornire giustificazioni sul possesso. Sulla base di quanto emerso, al termine degli opportuni accertamenti, il tunisino e il giovane italiano sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre per il solo diciottenne è scattata anche la sanzione amministrativa con relativa segnalazione per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di comprendere il motivo del possesso del cacciavite rinvenuto dagli agenti.